Márcia Goldschmidt rebate boatos sobre Cátia Fonseca: 'Não puxo tapete'

Apresentadora negou movimentações na Band e disse que foi convidada por outra emissora

Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2025 às 20:29

Márcia Goldschmidt e Cátia Fonseca Crédito: Reprodução

A apresentadora Márcia Goldschmidt usou as redes sociais nesta quinta-feira (6) para rebater a informação de que estaria tentando assumir o horário atualmente ocupado por Cátia Fonseca na Band. A especulação foi publicada pelo colunista Matheus Baldi, da revista IstoÉ, e gerou reação imediata da ex-comandante do extinto Márcia, sucesso da emissora entre 2001 e 2010.>

“Desde quando circular pelos corredores de uma emissora faria com que essa pessoa fosse contratada? Se fosse assim, não haveria tanta gente fora do ar. Concorda? Você acha mesmo que uma emissora contrata alguém só porque está fora do ar?”, disse Márcia, em tom de crítica. “Acho que suas fontes ou as vozes da sua cabeça estão altamente equivocadas.”>

A apresentadora também negou que tenha feito qualquer tipo de gravação ou movimentação nos bastidores da televisão. Segundo ela, sua presença em programas recentes foi resultado de convites formais, como o do Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel. >

“Meu programa está sendo reprisado no SBT (+SBT, plataforma de streaming do canal) depois de 30 anos. Sinal de que teve importância e relevância, certo? Quero te dizer também que ninguém vai em um programa sem ser convidado pela produção. Foi o que aconteceu comigo no SBT, com a Patrícia Abravanel. Durante a minha participação, tivemos o segundo lugar em audiência”, afirmou.>

Em um recado direto ao colunista e à emissora, Márcia ainda sugeriu que pode voltar à televisão em breve, mas talvez em outra casa. “Talvez eu volte. Mas talvez nem seja para onde você está pensando, porque também recebi outro convite, viu? É verdade. E outra coisa: quem me contrata não é o dono da televisão. O dono assina o contrato. Quem me contrata é o público, que me acompanha há anos.”>