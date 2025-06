SE EXPLICOU

Jogador se defende após ser flagrado com mulheres dias antes de pedir namorada em casamento

Imagens exclusivas mostram o atleta em clima de intimidade em boate de Brasília

Publicado em 6 de junho de 2025 às 18:56

Gui Santos pediu namorada em casamento

Gui Santos, único brasileiro atualmente na NBA, foi flagrado em clima de intimidade com outras mulheres em uma boate de Brasília quatro dias antes de pedir a jogadora de vôlei Júlia Lawrenz em casamento. As imagens foram divulgadas com exclusividade pelo portal LeoDias nesta sexta-feira (6).>

De acordo com a reportagem, o episódio aconteceu no sábado (31), na capital federal, cidade natal do jogador. Gui aparece conversando de perto com uma mulher, segurando o rosto dela com as duas mãos. Em seguida, é visto abraçando e dançando com outras duas mulheres, todas na área reservada de um lounge.>

O pedido de casamento à namorada aconteceu na última quarta-feira (4), e foi divulgado pelo próprio atleta nas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, ele mostra os bastidores do momento: preparou um jantar à luz de velas, recebeu Júlia com flores e fez uma declaração antes de entregar o anel.>

Gui e Júlia se conhecem há mais de cinco anos e começaram a namorar pouco tempo depois. O casal se encontrou pela primeira vez no Clube Círculo Militar do Paraná, onde a atleta jogava pelas categorias de base do vôlei. Eles compartilham registros do relacionamento nas redes desde 2020.>

Aos 22 anos, Gui Santos foi selecionado no Draft da NBA em 2022 e hoje integra o elenco do Golden State Warriors. Após passagem de destaque pelo NBB e pela G League, ganhou espaço na equipe principal e vem sendo elogiado pelo técnico Steve Kerr e por nomes como Stephen Curry por sua versatilidade e entrega em quadra.>