PERIGO

Panela explode e queima corpo de ex-Casamento às Cegas Brasil, que está grávida

Rosto e corpo foram atingidos

Grávida, a influenciadora Renata Giaffredo sofreu queimaduras após a explosão de uma panela de pressão em casa. Ex-participante do Casamento às Cegas Brasil, ela contou nas redes sociais que teve ferimentos de segundo grau no rosto e de primeiro grau em outras partes do corpo.>

“Meu rosto, minha mão, meu colo e meu braço estão machucados. Estourou uma panela de pressão aqui em casa porque fui fazer uma sopa para o Alexandre, seu marido, com quem se casou no reality, que está doente”, relatou. Ela garantiu que tanto ela quanto a bebê passam bem.>

Renata Giaffredo participou da quarta temporada do reality Casamento às Cegas Brasil e oficializou a união com Alexandre Thomaz no altar. Após o programa, os dois anunciaram que viviam um casamento aberto, mas se separaram após acusações mútuas. Em abril deste ano, retomaram a relação e anunciaram a gravidez no mês seguinte.>