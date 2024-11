DICAS

Brasil tem mais de mil explosões de panela de pressão por ano; veja como evitar

Acidente doméstico pode causar até a morte

Por ano, cerca de 1.200 panelas de pressão explodem no Brasil. A informação é de uma pesquisa publicada pela Associação Brasileira de Proteção dos Consumidores (Proteste), nesta terça-feira (12). Só que a maioria dos casos acontece por uso indevido do equipamento.

Observe se a panela tem o selo do Inmetro e do Organismo de Certificação do Produto (OCP). A legislação brasileira exige esses selos, pois asseguram que houve testes de qualidade como, por exemplo, da borracha e da válvula de segurança;

Não coloque mais capacidade do que a panela suporte. A capacidade máxima de ocupação é 2/3 do volume total, pois os alimentos expandem com a pressão. Na dúvida, leia as instruções de cada panela.