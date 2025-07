RECONHECIMENTO

Seu Jorge será homenageado em Salvador com título de cidadão soteropolitano

Artista fortalece laços com a cidade ao lançar “Baile à la Baiana”, seu primeiro álbum de inéditas em uma década

Publicado em 23 de julho de 2025 às 15:42

Nesta sexta-feira, 25 de julho, o cantor, compositor e ator Seu Jorge será homenageado oficialmente pela Câmara Municipal de Salvador com o Título de Cidadão Soteropolitano. A honraria reconhece sua ligação profunda com a capital baiana e sua expressiva contribuição à cultura brasileira. A proposta partiu da vereadora Cris Correia, que destacou o papel do artista na valorização da identidade afro-brasileira. >

“Salvador está em Seu Jorge por inúmeros motivos. Essa conexão é ancestral. Seu novo álbum reforça e honra nossa história, nossa arte e a força da Bahia no mundo”, declarou a vereadora.>

Emocionado com a homenagem, Seu Jorge comentou: “É uma honra que levo no coração. Salvador sempre me recebeu de braços abertos. Ser reconhecido por essa cidade tão rica culturalmente é um privilégio. Me sinto parte dela há muito tempo, e esse título é uma confirmação dessa conexão.”>

A cerimônia acontece no mesmo ano em que o artista lançou “Baile à la Baiana”, seu primeiro disco de faixas inéditas em dez anos. O álbum, que reúne 11 canções, mistura influências cariocas com os ritmos baianos, criando uma experiência sonora vibrante e dançante. O projeto nasceu em Salvador, no espaço cultural Galpão Cheio de Assunto, do percussionista Peu Meurray, amigo e colaborador do artista.>

Durante o processo criativo, Seu Jorge contou com participações de Magary Lord, Adriano Trindade, Rodrigo Tavares, Ivan Sacerdote e a banda Conjuntão Pesadão, que contribuíram para a fusão entre a musicalidade do Rio e da Bahia.>

“Esse disco é resultado de encontros, vivências e ancestralidade. É sobre celebrar, dançar e sentir a Bahia”, explicou o cantor.>