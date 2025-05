EMOÇÃO

Seu Jorge relembra morte do irmão e período que morou na rua: 'Fui mesquinho'

Em entrevista ao Fantástico, cantor falou sobre dor familiar, vivência como morador de rua e como o violão o salvou

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de maio de 2025 às 11:45

Seu Jorge relembra morte do irmão e período que morou na rua: 'Fui mesquinho' Crédito: Reprodução/TV Globo

O cantor e ator Seu Jorge (54), emocionou o público ao relembrar momentos marcantes de sua trajetória no quadro Pode Perguntar, exibido neste domingo (25) no Fantástico. A entrevista foi conduzida por jovens no espectro autista e trouxe à tona histórias sensíveis da vida do artista. >

Um dos relatos mais comoventes foi sobre a perda do irmão, Vitório, assassinado em 1990. O músico contou que a última conversa entre os dois foi marcada por uma briga boba.>

"Era 26 de abril de 1990. Saí para trabalhar perto do meio-dia, e meu irmão tinha saído pouco antes. Ele estava ouvindo uma música do Fleetwood Mac no rádio, e eu fui mesquinho. Reclamei, briguei com ele. Disse bobagens e fui embora. Quando voltei, ele estava morto", relembrou, emocionado.>

"Se eu pudesse, diria: 'Desculpa por ter sido mesquinho. O rádio era nosso, não só meu'. Isso me marcou para sempre.">

Seu Jorge também contou como sobreviveu durante sete anos em situação de rua. Segundo ele, o violão foi essencial para ser notado em meio à indiferença.>

"Sem meu instrumento, eu era invisível. Mas com o violão nas mãos, as pessoas me ouviam, se surpreendiam. Isso fazia toda a diferença.">