ROMANCE NO AR

Bianca Andrade publica foto com ex-Globo e reacende rumores de romance

Após negar relacionamento, influenciadora surge ao lado do ator e fãs especulam novo casal nas redes sociais

A influenciadora Bianca Andrade voltou a movimentar as redes sociais no domingo (25) ao publicar uma sequência de fotos no Instagram. Entre os cliques, um em especial chamou a atenção do público: a ex-BBB aparece ao lado do ator e modelo Diego Cruz, apontado como seu possível novo affair. >