Bianca Andrade anuncia fim de namoro: 'Ser mais discreta na próxima '

Empresária e influenciadora terminou a relação com o modelo italiano Luca Daffrè, de 29 anos

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 21:58

Bianca Andrade Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Bianca Andrade anunciou que está solteira e decidiu compartilhar com seus seguidores os motivos que levaram ao fim de seu relacionamento com o modelo italiano Luca Daffrè, de 29 anos. Em um desabafo publicado no Instagram, nesta sexta-feira (20), Bianca também refletiu sobre os aprendizados da relação e como pretende lidar com a exposição de sua vida pessoal no futuro.

Durante a interação, ela comentou que não sabia como abordar o fim do namoro nas redes sociais e que, apesar de não se sentir obrigada a compartilhar detalhes de sua vida íntima, preferiu esclarecer o assunto após ser questionada por fãs e pela imprensa. “Eu já tive relacionamentos longos, e alguns eu anunciei o término, outros não. Estava numa fase de não saber se falava ou não”, confessou Bianca.

A influenciadora revelou que foi surpreendida ao ser questionada pela imprensa durante sua ida ao Rock in Rio, pouco tempo após o término. “Eu tinha acabado de terminar e pensei em tirar um tempo para mim, mas esqueci que a imprensa iria me perguntar sobre isso. Quando me perguntaram, fiquei sem saber se queria falar”, relembrou.

Mãe do pequeno Cris, fruto de seu relacionamento com Fred Bruno, Bianca também falou sobre a dificuldade que enfrentou ao namorar pela primeira vez após o nascimento do filho. Ela mencionou que sentiu culpa, mas aprendeu muito com essa experiência. “Quando você está com alguém, começa a pensar no futuro, mas quando se é mãe, é um desafio diferente. No começo, eu não estava feliz, mas nesse relacionamento eu finalmente descobri que gosto de namorar”, disse.