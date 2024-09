PRA SEMPRE PAQUITAS

Ex-paquita, Bárbara Borges critica Xuxa e Marlene por 'traumas': 'Omissão, cegueira e egocentrismo'

"Hoje, 29 anos depois, foi lançado o documentário 'Pra Sempre Paquitas' que está disponível pela Globoplay. Ontem eu acabei de ver e preciso compartilhar com vocês o meu sentir. No final do 4º episódio eu tive uma crise de choro forte e sentida. Eu senti muito a dor das Paquitas, de todas as meninas que vi na TV e eram referências pra mim, que eram tudo o que eu queria ser… eu compreendi muito o que foi aquele momento… senti muito por elas e senti muito também por mim e pelas meninas do meu grupo, minhas irmãzinhas da Nova Geração e as meninas da Geração 2000", iniciou o desabafo.

Ao final, Bárbara afirmou que Xuxa e Marlene são parte importante de sua história e aprendeu muito sobre si por meio do convívio com elas. Foram anos de terapia, foram anos para me libertar da fantasia e da idealização. Eu enxergo vocês com meu coração, eu tenho vocês no meu coração, já perdoei vocês e sou muito grata por tudo. Me liberto do medo. Talvez você não me compreenda, só peço que me respeite", finalizou.