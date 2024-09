PRESA

Fãs de Deolane tatuam nome da advogada em homenagem: 'Sacrifício que vale a pena'

A advogada e influencer Deolane Bezerra tem mobilizado fãs desde que foi presa no último dia 4, por suspeitas de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro para empresas de apostas esportivas e jogo do bicho. Ir até a frente do presídio pedindo a soltura da ex-A Fazenda não foi suficiente, dessa vez os seguidores dela decidiram demonstrar o carinho por meio da própria pele.

Com o nome de Deolane gravado nas costas, a jovem Thamires da Silva afirma que a tatuagem é uma forma de mostrar para a influencer e mãe, Solange Bezerra, que não estão sozinhas. "Nós, fãs, estamos aqui prestando esse apoio a ela e para a mãe dela e eu quero levar esse momento para o resto da minha vida. Isso vai ficar marcado e elas saberão que não estão sós. Eu pretendo fazer outra tatuagem no peito, com o nome ‘doutora Deolane Bezerra’", disse, em entrevista ao jornal Folha de Pernambuco.

Andressa Boston foi além e tatuou o nome de Deolane no rosto."Deolane e a mãe são consideradas como as mais ‘tops’ das influencers. Eu coloquei essa tatuagem no rosto para, todas as vezes em que eu olhar no espelho, me lembrar dos sacrifícios que estamos passando aqui, no sol quente. Ela vai sair dessa. É um sacrifício que vale a pena", relatou ao jornal.