SUSPEITA

Irmã de Deolane é investigada após tentar sacar R$ 2 milhões à vista

Polícia estranhou o valor, já que renda de Dayane Bezerra é de R$ 21 mil

Da Redação

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 17:16

Dayanne é investigada Crédito: Reprodução

Os dias não andam fáceis para a família Bezerra. Dayanne, que é irmã da advogada e influenciadora digital, Deolane, está sendo investigada pela polícia após tentar sacar R$ 2 milhões à vista em uma agência bancária.

A Polícia Civil disse que o que chamou a atenção foi o fato de Dayanne ter renda de R$ 21 mil. Ela iria usar a quantia para comprar um imóvel em São Paulo, de acordo com os agentes.

Segundo o Diário de Pernambuco, o Conselho de Controle de Atividades Finanças (Coaf), órgão ligado ao Banco Central, foi alertado pelo provisionamento para realização do saque – o valor é uma reserva financeira que as instituições bancárias possuem para garantir o pagamento de dívidas futuras e cobrir possíveis inadimplências.

Ao ver a tentativa de saque, o órgão achou a movimentação suspeita, além da incompatibilidade com a renda e Dayanne gerar estranhamento. O documento do Coaf integra o inquérito da Operação Integration, que prendeu Deolane Bezerra em Recife, Pernambuco.

Dayanne informou que iria adquirir a propriedade de Deric Elias Costa Silva, que é irmão do também influencer Nino Abravanel. Teria partido dele o pedido do pagamento ser em espécie. No entanto, segundo o relatório, Deric não tinha nenhum bem registrado no seu nome.

“Em consulta ao ONR (Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis) no dia 24/11/2023 às 14:05h, (…) não há nenhum imóvel no Estado de SP, em nome do CPF indicado por Dayanne, que ela forneceu à gerência do banco e quem fez o provisionamento do saque”, diz trecho do texto.

Além disso, Deric respondia a um processo na Justiça. Ele e Nino foram presos em São Paulo, acusados de assassinar a tiros um pedreiro que matou o avô deles, por vingança.

O Coaf ainda apontou que Dayanne teria cotas nas empresas Bezerra Comércio de Artigos em Geral Ltda. (50%), DSDD Cobranças e Informações Cadastrais Ltda. (25%), Bezerra Produções Artísticas Ltda. (10%) e Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda. (1%).

No entanto, a conta que Dayanne informou à polícia recebeu R$ 6.155.188,24, entre os dias 1º de abril e 30 de setembro de 2023. De todo esse valor, 93% foram transferidos via Pix, de acordo com o Coaf. Já os débitos totalizaram R$ 6.125.108,96, sendo 50% aplicação em investimentos e 36% de movimentações via Pix.

“Chama a atenção a movimentação a crédito apresentada por não ser possível atestar que a origem dos recursos seja proveniente da atividade comercial, tendo em vista que a maior parte dos valores recebidos são oriundos de empresas de meio de pagamento, onde não é possível identificar o real remetente desses recursos”, fala outra parte do texto.

Já o suposto contrato de compra e venda do imóvel não foi apresentado pelas partes. O saque de R$ 2 milhões foi retido pela instituição financeira e o banco decidiu cancelar as contas de Dayanne e da família. Porém, Dayanne não é suspeita pelos crimes.