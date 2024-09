TUDO EM FAMÍLIA

Caso Família Bazerra: irmã de Deolane namorou traficante ligado ao PCC

Polícia Federal investiga tráfico internacional de cocaína em 2017

Da Redação

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 13:14

Dayanne Bezerra e Jamir Crédito: redes sociais / Metrópole/OF

Enquanto Deolane Bezerra segue presa em Pernambuco, a família dela está na mira da imprensa e da polícia. Isso porque a irmã da influenciadora, Dayanne Bezerra, teve namoro com traficante internacional que possuía ligações com a facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo informações do site Metrópoles, o suspeito também tinha envolvimento com membros da máfia dos Bálcãs, no Leste Europeu. Jamiriton Marchiori Calmon, conhecido como Jamir, morava na Cidade Patriarca, zona leste de São Paulo, quando foi preso pela Polícia Federal (PF) no começo da manhã de 4 de setembro de 2017.

No local, Dayanne estava dormindo com o namorado e foi levada para prestar depoimento. As investigações entre diálogos interceptados e fotos do casal, acabaram sendo usadas no inquérito para confirmar informações. Jamir foi condenado por tráfico e organização criminosa.

Sete anos depois, no mesmo dia da prisão de Jamir, Deolane foi presa em Recife. No dia 4 de setembro, ela e a mãe, Solange, foram encaminhadas para a Colônia Feminina durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra esquema de lavagem de dinheiro para empresas de apostas esportivas e jogo do bicho.

Envolvimento da família

A Polícia Federal, no dia da prisão de Jamir, apreendeu uma Mercedes-benz Gla 200, avaliada em R$ 134 mil. O veículo, no entanto, estava no nome de Solange Bezerra, mãe de Dayanne e Deolane.

Mesmo negando o envolvimento, os investigadores comentaram que havia "fortes indícios de que o carro foi adquirido com proveito dos crimes de exportação de grande vulto de quantidade de cocaína".