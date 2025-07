'ADESTRADA E MAL-EDUCADA'

'Fui terrivelmente agredida', diz Marina Silva após ser atacada novamente, desta vez por deputado

Os ataques à ministra partiram do deputado Evair Vieira Melo (PP-ES)

Após ser atacada por senadores durante a sua participação na Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado , em maio deste ano, a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, voltou a ser vítima de ataques, dessa vez de deputados federais, nesta quarta-feira (2). >

"A senhora tem dificuldades com o agronegócio, porque a senhora nunca trabalhou, a senhora nunca produziu, não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho. Todo mundo sabe, o mundo sabe que a senhora tem um discurso alinhado com essas ONGs internacionais", disse Viera Melo.>

O deputado chegou a comparar as ações da ministra com a de grupos como Hamas e Hezbollah. "Essa estratégia dela é a mesma que as Farc [Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia] colombiana usam, é a mesma que o movimento revolucionário da América Central usa, é a mesma tática que o Hamas e Hezbollah usam", disparou. >

Em resposta, Marina disse que "melhor receber injustiça" do que "praticar injustiça". Ela também afirmou que fez uma longa oração antes de ir para a audiência da comissão. “Depois do que aconteceu no Senado [...] as pessoas iam achar muito normal fazer o que está acontecendo aqui num nível piorado [...]. Fui terrivelmente agredida”, falou.>