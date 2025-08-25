DENÚNCIA

Sheik do Bitcoin injetou R$ 30 milhões em empresa de Malafaia, diz testemunha

Pastor Silas Malafaia confirma ter recebido ajuda financeira do Sheik do Bitcoin, mas pondera que sociedade durou apenas um ano

Metrópoles

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09:03

Silas Malafaia Crédito: Fábio Vieira/Metrópoles

Condenado a 56 anos de prisão, o empresário Francisley Valdevino da Silva, o Sheik do Bitcoin, investiu R$ 30 milhões em uma sociedade com o pastor Silas Malafaia, fundador da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. O valor do aporte foi revelado em depoimento, até então inédito, de uma testemunha-chave do processo criminal que resultou na condenação do Sheik do Bitcoin, em outubro passado.