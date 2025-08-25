Sheik do Bitcoin injetou R$ 30 milhões em empresa de Malafaia, diz testemunha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09:03
Condenado a 56 anos de prisão, o empresário Francisley Valdevino da Silva, o Sheik do Bitcoin, investiu R$ 30 milhões em uma sociedade com o pastor Silas Malafaia, fundador da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. O valor do aporte foi revelado em depoimento, até então inédito, de uma testemunha-chave do processo criminal que resultou na condenação do Sheik do Bitcoin, em outubro passado.
À coluna Silas Malafaia confirmou que recebeu investimentos de Francisley, mas ponderou que a sociedade durou cerca de um ano e terminou antes mesmo de o Sheik do Bitcoin ser denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF).