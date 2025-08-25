SÃO PAULO

Passageira será indenizada após ser humilhada por motorista de ônibus

Na ocasião, a mulher estava com os três filhos no transporte público

Metrópoles

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08:39

Passageiros no ônibus Crédito: Cesar Ogata/Prefeitura de São Paulo

Uma empresa de transporte coletivo foi condenada, em segunda instância, a indenizar uma passageira que foi desrespeitada por um motorista durante viagem em ônibus lotado. A reparação por danos morais foi fixada em R$ 10 mil pela 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).