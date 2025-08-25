Acesse sua conta
Passageira será indenizada após ser humilhada por motorista de ônibus

Na ocasião, a mulher estava com os três filhos no transporte público

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08:39

Passageiros no ônibus
Passageiros no ônibus Crédito: Cesar Ogata/Prefeitura de São Paulo

Uma empresa de transporte coletivo foi condenada, em segunda instância, a indenizar uma passageira que foi desrespeitada por um motorista durante viagem em ônibus lotado. A reparação por danos morais foi fixada em R$ 10 mil pela 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Segundo o processo, a mulher embarcou no veículo com os três filhos pequenos, inclusive um bebê de colo, e pediu ao condutor ajuda para encontrar um assento prioritário. No entanto, o homem reagiu “de forma rude e exaltada”, o que a expôs a uma “situação de humilhação” diante das outras pessoas que estavam no ônibus.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

