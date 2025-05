BRASIL

Marina Silva: “Me senti desrespeitada fazendo meu trabalho” no Senado

Ministra do Meio Ambiente deixou sessão da Comissão de Infraestrutura da Casa mais cedo depois de um senador dizer que não a respeitaria

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse nesta terça-feira (27) que se sentiu desrespeitada “fazendo meu trabalho” na Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado Federal. A declaração se deu horas depois de a ministra deixar a Comissão de Infraestrutura do Senado após ser atacada pelos senadores.>