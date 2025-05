LIBERTADORES

Internacional x Bahia: onde assistir, horário e escalações

Válida pela ultima rodada da fase de grupos da Libertadores, a partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19h

Internacional e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (28 de maio), às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 6ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Internacional x Bahia ao vivo

Internacional

O Internacional chega para o confronto como vice-líder do Grupo F, com 8 pontos. A equipe precisa apenas de um empate para garantir vaga nas oitavas de final. O técnico Roger Machado contará com o retorno dos titulares que foram poupados no empate com o Sport pelo Brasileirão. Há expectativa pelo retorno do atacante Borré, fora há cerca de um mês. >