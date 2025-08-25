LUTO NA MÚSICA

Morre Rogério Meanda, guitarrista da Banda Blitz, aos 61 anos

Informação foi revelada pelo perfil oficial da banda nesta segunda-feira (25)

Yan Inácio

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15:17

Rogério Meanda Crédito: Reprodução/Redes sociais

Morreu, nesta segunda-feira (25), aos 61 anos, o guitarrista Rogério Meanda, integrante da banda Blitz. A informação foi anunciada pelo perfil oficial do grupo nas redes sociais. “Rogério foi parte essencial da história da Blitz e da vida de todos nós”, diz o comunicado. A causa da morte não foi revelada na publicação.

Além da carreira na banda Blitz, Meandra também colaborou com grandes artistas da música brasileira, como Roberto Carlos, Gal Costa, Cazuza, Fagner, Lenine e Xuxa.

Rogério Meanda 1 de 4