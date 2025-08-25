Acesse sua conta
Aluna de 12 anos tem dedo decepado durante brincadeira com colegas em escola

Caso aconteceu na última quinta-feira (21)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15:57

Escola Estadual Professor Flavio La Selva, na Zona Sul de São Paulo
Escola Estadual Professor Flavio La Selva, na Zona Sul de São Paulo Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma aluna de 12 anos teve o dedo decepado durante brincadeira entre colegas de escola no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. O acidente aconteceu depois que alunos fecharam a porta da sala no dedo da garota na última quinta-feira (21).

A suposta brincadeira consistia em trancar a última criança que chegasse à sala de aula. A garota do 7º ano do ensino fundamental teve o dedo prensado entre a porta e o batente ao chegar por último no local. Ela teve o membro decepado na hora com a força da batida.

A menina foi levada para o hospital por uma professora e passa bem. Profissionais da unidade escolar disseram ao g1 que são obrigados a lidar com até três salas de aula ao mesmo tempo, por conta da falta de professores na escola.

Em nota enviada ao g1, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc-SP) disse que “lamenta profundamente o ocorrido e informa que o acidente aconteceu no retorno do intervalo”. Além disso, a pasta informou que os responsáveis pelos alunos envolvidos foram comunicados e que “um profissional do programa Psicólogo na Escola foi disponibilizado para atendimento na unidade”.

