Aluna de 12 anos tem dedo decepado durante brincadeira com colegas em escola

Yan Inácio
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15:57
Uma aluna de 12 anos teve o dedo decepado durante brincadeira entre colegas de escola no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. O acidente aconteceu depois que alunos fecharam a porta da sala no dedo da garota na última quinta-feira (21).
A suposta brincadeira consistia em trancar a última criança que chegasse à sala de aula. A garota do 7º ano do ensino fundamental teve o dedo prensado entre a porta e o batente ao chegar por último no local. Ela teve o membro decepado na hora com a força da batida.
A menina foi levada para o hospital por uma professora e passa bem. Profissionais da unidade escolar disseram ao g1 que são obrigados a lidar com até três salas de aula ao mesmo tempo, por conta da falta de professores na escola.
Em nota enviada ao g1, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc-SP) disse que “lamenta profundamente o ocorrido e informa que o acidente aconteceu no retorno do intervalo”. Além disso, a pasta informou que os responsáveis pelos alunos envolvidos foram comunicados e que “um profissional do programa Psicólogo na Escola foi disponibilizado para atendimento na unidade”.