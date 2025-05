RMS

Vídeo: incêndio atinge fábrica no Polo Petroquímico de Camaçari

Imagens mostram que as chamas atingem uma das torres da fábrica

Um incêndio foi registrado em uma fábrica do Polo Petroquímico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no final de tarde desta terça-feira (27). Imagens mostram que as chamas atingiram uma das torres da fábrica. >