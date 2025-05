TORCIDA NA BRONCA

‘O burro aqui levou o Vitória para a Sul-Americana’, dispara Carpini após criticas da torcida

Treinador foi chamado de burro pela torcida após a derrota para o Santos

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de maio de 2025 às 18:57

Thiago Carpini vem sendo criticado pela torcida Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A lua de mel entre Thiago Carpini e a torcida do Vitória definitivamente chegou ao fim. Antes aclamado, o técnico passou a ser duramente criticado por boa parte dos rubro-negros e, após a derrota para o Santos no último domingo (25), ouviu gritos de “burro” ecoarem pelas arquibancadas do Barradão. >

Há pouco mais de um ano no comando do Leão da Barra, Carpini assumiu a equipe na 18ª colocação do Brasileirão de 2024, com apenas um ponto conquistado em cinco rodadas. Sob seu comando, no entanto, o time reagiu no segundo turno e encerrou a competição em 11º lugar, com 48 pontos, garantindo a permanência na Série A com duas rodadas de antecedência e uma vaga na Copa Sul-Americana.>

A temporada atual começou de forma promissora. Somando os cinco jogos finais do ano passado, o Vitória emendou uma sequência de 22 partidas invicto (14 vitórias e 8 empates), a segunda maior da história do clube.>

Mas o cenário mudou após a eliminação precoce na Copa do Brasil, com a derrota por 2 a 0 para o Náutico, no dia 12 de maio, em pleno Barradão. Desde então, o time acumula apenas quatro vitórias, oito empates e oito derrotas em 20 partidas, desempenho que trouxe muitas críticas por parte da torcida ao treinador, que, apesar da pressão, trata a situação com naturalidade. >

“Isso não incomoda. Já estou há um tempo nisso aqui. Apesar de ser um técnico relativamente novo, vivo o futebol desde os 14 anos. Vaias e elogios fazem parte. O torcedor tem todo direito de cobrar, de se incomodar. Quando o resultado não vem, o treinador é cobrado e questionado”, afirmou Carpini. >

“Cada um tem um time para escalar, mas quem está no dia a dia sou eu. O burro aqui levou o Vitória para a Sul-Americana no ano passado. Isso é só para mostrar como as coisas mudam rápido. Esta semana vão dizer que sou arrogante, que não tiro mais nada do time. Aí, semana que vem a gente vence e volta tudo ao normal”, concluiu. >