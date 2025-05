ESCRITO NAS ESTRELAS?

Tarólogo que cravou término de Virginia e Zé Felipe faz nova previsão; veja

Val Couto voltou a abrir as cartas para ver destino do casal

Após a confirmação do fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe, o tarólogo Val Couto, que já havia cravado a separação dos famosos, fez uma nova leitura das cartas . Segundo ele, a separação será apenas temporária. >

O fim do casamento

O anúncio do término foi publicado na conta de ambos, que somam quase 80 milhões de seguidores na noite desta terça-feira (27). Eles explicaram que escolheram seguir com amigos e que não são mais um casal. Horas antes, a loira - investigada na CPI das Bets, havia postado uma foto com o cantor em um jantar romântico no quarto de hotel.>