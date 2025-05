OXE...

Ex-noiva de Zé Felipe curte comentário irônico após fim de casamento com Virginia

Isabella Arantes reagiu a post sobre término e gerou especulações nas redes

Fernanda Varela

Publicado em 28 de maio de 2025 às 21:27

Zé Felipe foi noivo de Isabella Crédito: Reprodução

A separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca continua rendendo nas redes sociais, e uma curtida da ex-noiva do cantor, Isabella Arantes, movimentou os bastidores da web nesta quarta-feira (28). Poucas horas após o anúncio do fim do casamento, a influenciadora compartilhou uma foto em seu perfil no Instagram e reagiu discretamente a um comentário irônico feito por uma seguidora.>

Virgínia e Zé Felipe 1 de 20

“Caladinha para morrer velhinha”, escreveu a internauta, sugerindo que Isabella estaria evitando polêmicas em meio à repercussão do término. A ex-bailarina curtiu a mensagem, gesto que bastou para alimentar especulações sobre uma possível reaproximação entre ela e o cantor sertanejo. Nos comentários, fãs mencionaram Zé Felipe e relembraram o antigo relacionamento dos dois.>

Isabella Arantes e Zé Felipe viveram um romance em 2019, chegaram a ficar noivos, mas terminaram ainda naquele mesmo ano. Atualmente, ela é assistente de palco do programa Domingo Legal e acumula mais de 1 milhão de seguidores. Nascida em uma família de feirantes, começou a trabalhar ainda na adolescência e integrou o balé do Domingão do Faustão dos 19 aos 23 anos.>

Zé Felipe foi noivo de Isabella 1 de 6

O fim do casamento de Virginia e Zé Felipe foi anunciado nas redes sociais no dia 27. No comunicado conjunto, os dois explicaram que seguem unidos como amigos e focados na criação dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. “Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós”, disseram.>

Ambos ressaltaram o respeito mútuo e pediram para não serem julgados. “Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos.”>