Virginia surge de aliança em show de Zé Felipe após anunciar separação

Influenciadora usou vestido branco, bolsa de luxo e anel durante apresentação do ex-marido em Portugal

Menos de 24 horas após anunciar o fim do casamento com Zé Felipe, Virginia Fonseca chamou atenção ao aparecer usando aliança no show do ex-marido, em Coimbra, Portugal, nesta quarta-feira (28). A influenciadora compartilhou nas redes sociais o look escolhido para a ocasião: vestido branco, bolsa de grife, que ganhou de presente do cantor, e anéis na mão esquerda - entre eles, a aliança que usa com o agora ex-marido.>