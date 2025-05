DIVORCIADOS

Zé Felipe teve crise de choro após término de casamento com Virgínia

Casal afirmou que decisão foi tomada sem brigas ou mágoas

Zé Felipe e Virgínia Fonseca gravaram um vídeo nesta quarta-feira (28) para esclarecer o fim do casamento. No vídeo, publicado enquanto ainda estão em Portugal, os dois apareceram visivelmente emocionados e reforçaram que a separação não tem relação com estratégias de marketing.>