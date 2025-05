VEJA

Record debocha de apresentador após 'fake news': 'Desejamos sucesso e calma'

Declarações foram feitas nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 28 de maio de 2025 às 12:51

Luiz Bacci Crédito: Reprodução

A TV Record divulgou uma nota oficial em resposta a declarações feitas por Luiz Bacci nas redes sociais. Em post no Instagram, o jornalista, que reestreou no SBT à frente do programa Alô Você, afirmou que sua chegada à concorrência teria motivado a Record a adotar medidas drásticas na grade de programação, como a possível retirada do Hoje em Dia do ar.>

A emissora classificou as informações como “fake news” e disse ter recebido as declarações com surpresa. “Todas as movimentações de horários efetuadas esta semana fazem parte de uma estratégia normal de programação, realizada rotineiramente por todas as emissoras na história da TV brasileira”, disse o comunicado.>

Ainda segundo a nota, a Record reafirmou o compromisso com o Hoje em Dia, descrito como “um programa nacional e consolidado tanto em público como em faturamento”, e negou qualquer plano de cancelamento. A emissora também contestou a ideia de que as mudanças foram motivadas por concorrência direta com o novo programa de Bacci, exibido apenas em São Paulo.>

O texto ainda ironizou as declarações do ex-apresentador da casa. “A atração novata, que olha somente para a Record — vice-líder na faixa matinal — deve também ficar atenta a seu retrovisor, rever suas estratégias e considerar que há um forte e respeitável concorrente encostando na sua audiência”, afirmou a emissora.>