REDE DE APOIO

'Nunca está sozinha': Preta Gil recebe apoio dos amigos durante tratamento nos EUA

Cantora está nos Estados Unidos para realizar exames e tentar nova terapia contra a doença

"Ela está mais quietinha, preferiu esse momento de recolhimento. Está fazendo exames importantes para decidir o próximo passo do tratamento. Assim que eu finalizar meus compromissos com o TVZ, sigo para Nova York para estar com ela. A gente se reveza para que ela nunca esteja sozinha", explicou Gominho.>

Desde o diagnóstico de câncer no intestino, em janeiro de 2023, Preta Gil tem vivido uma intensa batalha contra a doença. Em agosto do mesmo ano, passou por uma cirurgia para a retirada do tumor e do útero. Em dezembro, celebrou o encerramento de uma fase do tratamento com a reconstrução de parte do intestino.>