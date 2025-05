NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Sérgio registra um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Alfredo

Capítulo desta quarta (28) traz reviravoltas e chantagens cada vez mais intensas na novela das 18h

No capítulo desta quarta-feira (28), Garota do Momento promete forte emoções. Enquanto Alfredo segue em poder de Mirtes, enfrentando torturas físicas e psicológicas, sua ausência já causa grande preocupação entre os personagens. Sérgio decide agir e registra um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento, colocando a polícia no encalço da criminosa. >