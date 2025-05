'HOTEL 5 ESTRELAS'

Ana Hickmann se muda para cobertura de luxo com Edu Guedes; veja decoração

Apresentadora mostra detalhes do novo lar com o noivo e fala sobre casamento religioso e vida com os filhos e pets

Publicado em 27 de maio de 2025 às 15:36

Ana Hickmann iniciou uma nova fase em sua vida pessoal e profissional ao se mudar, com o filho Alezinho, para a cobertura onde vive o marido, Edu Guedes. O imóvel luxuoso, localizado em São Paulo, também é lar da filha de Edu, Maria Eduarda, e agora está sendo reformulado para acomodar a nova família. >

Em vídeo publicado no YouTube, a apresentadora contou que o apartamento está sendo adaptado com a ajuda de Edu e se mostrou animada com a convivência. "Eu saí de uma casa e fui para um apartamento. Apesar de ser gigantesco, tudo muda. E está sendo maravilhoso. No começo, confesso que tive insegurança, mas está sendo incrível", compartilhou.>

Ana destacou o apoio do parceiro na adaptação: "O Edu é extremamente carinhoso, me faz sentir em casa. Ele construiu o apartamento, mas me fez sentir parte dele".>

Entre as reformas, o closet da apresentadora ganhou destaque: "Vai parecer uma loja de shopping, cheio de bolsas e sapatos. Vai ficar lindo demais", disse ela, empolgada com o novo espaço.>

Os cinco pets de Ana; Joaquim, Rodolfo, Zi, Fanny e Shoyu, também ganharam lugar especial na nova residência, que conta com piscina, espaço gourmet, sala de troféus, área fitness e até mesa de sinuca. "Estou mudando de casa, mas levo minha família comigo para onde for", afirmou.>

O casal também possui outros imóveis, incluindo uma casa de estilo inglês, que ainda está em reforma e deve ser finalizada apenas no fim de 2025. "Tivemos que fazer escolhas. Nosso casamento é prioridade agora", explicou Ana.>

No mesmo vídeo, Ana revela que já se casou no civil com Edu. "Sim, já casamos no civil. Já me separei? Graças a Deus. Já casei de novo? Também, graças a Deus. Mas quero meu casamento religioso do jeito que sempre sonhei. E vai acontecer", disse, deixando no ar que os planos da cerimônia continuam para o futuro.>