Preta Gil celebra aniversário do sobrinho com a família nos EUA e recebe homenagem

Cantora foi homenageada pelo sobrinho Nino durante festa íntima nos Estados Unidos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de maio de 2025 às 12:51

Preta Gil celebra aniversário do sobrinho com a família nos EUA e recebe homenagem Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cantora Preta Gil, de 50 anos, está nos Estados Unidos dando início a uma nova fase do tratamento contra o câncer no intestino, doença com a qual luta desde 2023. Mesmo em meio à rotina médica, ela aproveitou um momento de afeto com a família nesta segunda-feira (26), durante a comemoração dos 9 anos de seu sobrinho Nino, filho mais novo da chef e apresentadora Bela Gil, de 37 anos, com o empresário João Paulo Demasi. >

A comemoração foi simples e aconchegante, reunindo familiares próximos. Entre eles, estava Flor Gil, de 16 anos, filha mais velha de Bela. Em clima de carinho, Nino escolheu a tia Preta para receber o primeiro pedaço do bolo. "E o primeiro pedaço vai pra elaaaaaaaaa, a maior, Preta Gil", escreveu Bela Gil nas redes, registrando o abraço do menino na tia.>

Nino também apareceu se divertindo com o rosto coberto de bolo, e Bela aproveitou para alertar os seguidores: "E os clássicos precisam ser respeitados (é cara no bolo e sorriso no rosto). PS: se atentem para bolos que não são feitos em casa, pois podem ter palitos dentro.">

A viagem de Preta aos Estados Unidos marca um passo importante na sua jornada pela cura. Em abril, a cantora revelou em entrevista ao "Domingão com Huck" que as possibilidades de tratamento no Brasil haviam se esgotado. "Já fizemos tudo o que podíamos aqui. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou", explicou.>

Ela também compartilhou em suas redes sociais que esteve internada no Hospital Sírio-Libanês no início de maio e que agora está se fortalecendo para essa nova etapa. "Sigo aqui me fortalecendo para semana que vem começar uma nova etapa do meu tratamento nos Estados Unidos!", escreveu.>

No final de 2023, Preta Gil passou por uma cirurgia delicada de 21 horas para remover diversos tumores. Desde então, sua recuperação tem sido acompanhada por equipes médicas brasileiras e americanas, em busca de novos recursos terapêuticos.>