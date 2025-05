SEGUE EM REABILITAÇÃO

Amiga de Maidê Mahl atualiza estado de saúde da atriz após internação grave: 'fala limitada'

Atriz da HBO segue em reabilitação após ser encontrada com ferimentos pelo corpo em 2024

Após passar um período em casa, Maidê precisou ser internada novamente em abril deste ano, por orientação médica, com o objetivo de buscar avanços na reabilitação. "É um caminho com altos e baixos, mas possível. Estamos trabalhando isso com muito carinho e força", declarou Mariah.>