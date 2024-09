MISTÉRIO

Caso Maidê Mahl: Polícia abre inquérito para investigar lesões corporais

Atriz foi encontrada sozinha e machucada em quatro de hotel no início de setembro

Da Redação

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 15:24

Maidê Mahl Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar o caso da modelo Maidê Mahl por lesões corporais. A atriz desapareceu no dia 2 de setembro deste ano, e foi encontrada sozinha em quarto de hotel três dias depois, com ferimentos no rosto e nas pernas.

Desde então, Maidê está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas. A investigação pretende descobrir como ela se machucou.

Antes do desaparecimento, sua última aparição foi em Moema, bairro de São Paulo, caminhando sozinha de boina, cachecol e mochila. No mesmo dia, algumas postagens em seu Instagram foram editadas. Desde então, não fez mais contato com nenhum amigo ou familiar, e as redes sociais se encheram de postagens procurando por ela.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e a testemunha responsável afirmou que Maidê estaria em surto, sendo portadora de problemas psiquiátricos. A 5ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou uma investigação, e a encontrou trancada em um hotel.

A atriz ainda não respondeu a delegacia que investiga a ocorrência, não tendo se pronunciado sobre o que aconteceu com ela. Não há indícios de que outra pessoa tenha se envolvido no desaparecimento, e segundo o DHPP, ninguém entrou no quarto.

Segundo o G1, a suspeita é de que a atriz tenha ingerido alguma substância prejudicial. No quarto, foram encontradas embalagens de produtos desconhecidos, que foram enviados para perícia.