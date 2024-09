PROCURA-SE

Atriz Maidê Mahl está desaparecida, e amigos e famosos pedem ajuda

"Por favor nos ajudem, ela é muito especial para muita gente", escreveu Rica Benozzati, estilista do Queer Eye Brasil e amigo pessoal da modelo. "Peço o apoio e, principalmente, o respeito de todos que forem impactados por essa mensagem [...] Qualquer informação é extremamente útil". completa Rica.

A publicação do desaparecimento da atriz e modelo também conta com o número da Delegacia de Desaparecidos e do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental.