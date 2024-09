PASSO A PASSO

O que se sabe sobre a atriz Maidê Mahl, encontrada machucada após 3 dias desaparecida

Na segunda-feira (2), a atriz chegou de forma discreta e sozinha em um hotel na Rua Vergueiro, no Paraíso, na zona sul de São Paulo. Apesar de fazer parte da classe artística, nenhuma pessoa da região teria a reconhecido como atriz famosa. Nesse mesmo dia, ela enviou uma mensagem para uma amiga informando que não iria dormir em casa, sumindo em seguida. Por meio das câmeras de segurança, a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Ivalda Aleixo, confirmou que a atriz chegou ao hotel por um carro por de aplicativo.

Dentro do hotel, ela ficou hospedada durante a semana, mas ela não respondia aos chamados de ninguém. A porta do quarto estava impossibilitada de abrir e até ser arrombada pela polícia. Após esforços dos agentes, eles localizaram Maidê caída atrás da porta, machucada e com respiração fraca. Ela foi levada par o Hospital das Clínicas após a Polícia Científica ser chamada para averiguação. Ainda segundo a Metrópoles, resquícios de um possível veneno foi encontrado no local, mas ainda não foi confirmado pela perícia.