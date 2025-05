MARATONA PERIGOSA

Quem é a influencer internada após sexo com 583 homens e por que ela fez isso?

Modelo de 28 anos enfrentou sangramento vaginal após maratona sexual organizada em blocos de uma hora

Embora o número tenha gerado comparações com recordes do passado, Annie não reivindicou um título oficial nem buscou homologação. O foco era conquistar um reconhecimento informal, midiático e comercial dentro do nicho, especialmente entre fãs e consumidores de plataformas como o OnlyFans. As comparações foram feitas com a influencer de conteúdo adulto Bonnie Blue, que viralizou ao afirmar que quebrou o recorde mundial ao dormir com 1.057 homens em apenas 12 horas, e com a estrela pornô Lisa Sparks, que teve 919 relações em um dia.>