ENTENDA

Influencer internada após transar com 583 homens ficou 'em carne viva' e recebeu apoio do noivo

Influenciadora afirma que relacionamento segue monogâmico

A criadora de conteúdo adulto Annie Knight, que se apresenta como “a mulher mais sexualmente ativa da Austrália”, foi internada após participar de uma maratona sexual com 583 homens em apenas seis horas. O objetivo, segundo ela, era acelerar a meta pessoal de transar com mil homens ainda este ano.>

O desafio aconteceu em 18 de maio, e, de acordo com Annie, terminou com ela “em carne viva”. “Estou sangrando muito desde o desafio”, relatou à revista US Weekly. Ela contou que está fazendo exames de sangue para verificar se o sangramento está relacionado ao evento ou a um quadro de endometriose, que já possui. “O prognóstico é bom”, afirmou. A influenciadora disse que deve se recuperar com uma semana de descanso.>

Apesar da repercussão do caso, o noivo de Annie, Henry Brayshaw, demonstrou apoio. “Ele estava no trabalho no dia do evento”, disse. “Me ligou de manhã, me desejou sorte e disse: ‘Deixe-nos orgulhosos. Divirta-se. Fique segura’.” Annie afirmou que a meta inicial era transar com 200 homens, mas que Henry ficou “realmente empolgado” ao saber que o número superou os 500.>