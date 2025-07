TV

SBT promete 'matar Odete Roitman'; entenda

Emissora garantiu que vilã será exterminada

Publicado em 14 de julho de 2025 às 13:13

Vale Tudo seguiu no topo da audiência Crédito: Reprodução

O SBT apostou alto na divulgação de sua nova novela mexicana, As Filhas da Senhora Garcia, e lançou uma campanha ousada que mirou diretamente a Globo. Em peças publicitárias espalhadas por telões e outdoors no centro de São Paulo, a emissora anunciou: “A novela que vai matar Odete Roitman”, em referência à vilã de Vale Tudo, atualmente em reprise no horário nobre da concorrente.>

A provocação, no entanto, não se refletiu nos números. Segundo dados consolidados da Kantar Ibope Media, As Filhas da Senhora Garcia marcou apenas 3,1 pontos de média e 4,7% de share na Grande São Paulo, na estreia exibida na última segunda-feira (7). No mesmo horário, Vale Tudo bateu recorde com 25,2 pontos de média e 39,5% de share, liderando com folga. A Record ficou em segundo lugar, com 7,4 pontos.>

A frase usada nos painéis de LED foi parte de uma estratégia de mídia OOH (Out of Home), que incluiu pontos de grande circulação da capital paulista. A imagem mostrava a personagem Senhora Garcia chorando em uma tela dividida com Odete Roitman sorrindo. A intenção era atrair a atenção para a estreia da novela e provocar o público que acompanha o clássico global.>

Produzida pela TelevisaUnivision, a trama do SBT é uma adaptação da novela turca Fazilet Hanım ve Kızları. A história gira em torno de Ofélia Garcia, mãe ambiciosa que tenta ascender socialmente usando a beleza da filha mais nova, Mar. Enquanto isso, entra em conflito com Valéria, a filha mais velha, que sustenta a família.>

O drama ganha contornos mais intensos quando Ofélia é contratada como governanta na mansão dos Portilla, onde Mar se envolve com o herdeiro Arturo, mas é Valéria quem conquista o coração dele, o que atrai também Nicolás, irmão de Arturo. Com disputas familiares, romances cruzados e ambição, a novela mistura elementos clássicos do melodrama latino.>