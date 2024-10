SEGUE INTERNADA

Maidê Mahl apresenta melhora; veja o que diz o novo boletim médico da atriz

Na noite do dia 5, a atriz foi encontrada pela Polícia Civil em um hotel na Vila Mariana, com ferimentos, e foi levada ao hospital. No dia seguinte, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que policiais haviam ouvido pessoas ligadas à atriz e analisado câmeras de segurança de locais que ela havia frequentado antes de desaparecer. Segundo a SSP, não foram constatados indícios da entrada de outras pessoas no quarto em que Maidê foi encontrada.