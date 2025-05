DIA DE FESTA!

Ivete Sangalo faz 53 anos e é homenageada por amigos famosos, familiares e equipe

Cantora baiana recebeu homenagem especial da equipe e carinho de famosos nas redes sociais

A cantora Ivete Sangalo completou 53 anos nesta terça-feira (27) e foi surpreendida com uma homenagem especial preparada por sua equipe. Logo após a meia-noite, as redes sociais da artista foram tomadas por mensagens de carinho de fãs e famosos. Como destaque, um vídeo emocionante com imagens marcantes da carreira de Ivete foi divulgado, acompanhado por uma narração da também cantora e amiga de longa data, Preta Gil . >

A amizade entre as duas vem de muitos anos. Em 2013, elas gravaram juntas a canção Amiga Irmã, escolhida por Preta para embalar um vídeo de felicitações feito à baiana em 2021. “É um amor que transcende a essa vida, um amor de outras vidas, um presente de Deus. Uma amiga mais do que fiel, uma amiga pronta pra me apoiar em todas as horas, sempre com uma palavra sábia de positividade e amor”, escreveu a filha de Gilberto Gil, na época.>