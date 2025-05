PARABÉNS VEVETA!

Ivete Sangalo faz 53 anos: conheça 53 curiosidades sobre a estrela baiana

Da infância em Juazeiro ao sucesso internacional, veja fatos curiosos sobre a trajetória da cantora mais popular do Brasil

Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2025 às 08:28

Ivete Sangalo completa 53 anos Crédito: Divulgação

Ivete Sangalo completa 53 anos nesta terça-feira (27) e segue como um dos maiores nomes da música brasileira. Para celebrar a data, o CORREIO reuniu 53 curiosidades sobre a cantora, desde sua infância no interior da Bahia até conquistas internacionais, passando por momentos engraçados e revelações surpreendentes. >

Nascida em Juazeiro, no norte da Bahia, em 27 de maio de 1972, Ivete Maria Dias de Sangalo Cady já demonstrava talento desde cedo. A primeira apresentação da artista em um palco aconteceu aos 11 anos, durante o São João de Senhor do Bonfim, no show de Oswaldinho do Acordeon.>

Em depoimento no livro Ivete Sangalo – Pura Paixão, ela relembra com carinho a relação com a mãe: “Ela me deixava chupar dedo, comer as coisas que eu queria, era toda boba comigo.” A baiana também revelou que fazia xixi na cama até os 10 anos, fato que inspirou a divertida “Funk do Xixi”, composta em parceria com Saulo.>

Dona de uma personalidade irreverente, Ivete já contou que não usa lingerie, costume adquirido após receber camisolões de presente de Xuxa. Sobre sua autoestima, disparou: “Eu posso estar gordinha, magrinha, sem tônus, no verão, no inverno que [minhas pernas] estão sempre lá, lindas.”>

Parabéns Ivete Sangalo! Cantora completa 53 anos 1 de 15

Além da música, Ivete já fez sucesso como atriz. Estreou no cinema em Simão, o Fantasma Trapalhão (1998) e brilhou como Maria Machadão no remake de Gabriela, da Globo. No currículo, carrega também uma impressionante coleção de prêmios: é a artista mais premiada do Prêmio Multishow e venceu três vezes o Grammy Latino. Em 2014, foi eleita pela revista Forbes como a "celebridade feminina mais poderosa do país".>

A cantora também é a única brasileira a se apresentar em todas as edições do Rock in Rio Lisboa e no Festival de Verão de Salvador. Em 2010, lotou o icônico Madison Square Garden, em Nova York, com um show histórico.>

Confira as curiosidades sobre a vida e a carreira dessa baiana que conquistou o Brasil e o mundo:>

Ivete nasceu em Juazeiro, Bahia, em 27 de maio de 1972.>

Seu nome completo é Ivete Maria Dias de Sangalo Cady.>

Era muito mimada pela mãe na infância.>

Fazia xixi na cama até os 10 anos.>

A música "Funk do Xixi" foi inspirada nisso.>

Ivete não usa lingerie.>

Xuxa a presenteava com camisolões.>

Suas pernas são a parte favorita do seu corpo.>

Já foi backing vocal de Lui Muritiba.>

Subiu ao palco pela primeira vez aos 11 anos.>

Foi no São João de Senhor do Bonfim.>

No primeiro encontro com Daniel, não rolou nada.>

O romance começou na despensa da casa dela.>

Participou de todas as edições do Festival de Verão.>

Está confirmada para a próxima edição.>

Esteve em todas as edições do Rock in Rio Lisboa.>

O prato favorito dela é bode frito.>

Atuou como Maria Machadão em “Gabriela”.>

Seu primeiro papel foi no filme “Simão, o Fantasma Trapalhão”.>

Em 2014, foi eleita a celebridade feminina mais poderosa pela Forbes.>

Em 2015, a Billboard a elegeu cantora mais popular do Brasil.>

Foi indicada 21 vezes ao Grammy Latino.>

Venceu o Grammy Latino três vezes.>

Disse que só o show alivia sua TPM.>

Nunca dorme de maquiagem.>

Odeia quando Daniel joga toalha molhada na cama.>

Foi nomeada embaixadora da Boa Vontade da ONU em 2013.>

Usa hidratante todos os dias no corpo.>

Já foi casada com Davi Moraes.>

Namorou Luciano Huck e Fábio Duarte.>

Sua primeira trilha de novela foi “Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim”.>

A música fez parte da novela Uga Uga.>

Sofreu um aborto espontâneo em 2008.>

É mãe de Marcelo e das gêmeas Marina e Helena.>

Tem patrimônio estimado em 100 milhões de dólares.>

Está à frente de Anitta e Claudia Leitte em patrimônio.>

Recebeu o título de Cidadã Soteropolitana em 2004.>

Também é cidadã pernambucana, carioca e mineira.>

O clipe de “Festa” teve vários famosos.>

A música “Festa” virou hino do penta em 2002.>

Queria ter o cabelo da Cleo Pires.>

Queria o sorriso de Sabrina Sato.>

Queria os olhos de Grazi Massafera.>

Queria a cintura de Cris Vianna.>

Queria o bumbum de Paolla Oliveira.>

E a saboneteira de Taís Araújo.>

Foi a primeira latina a ganhar Disco de Ouro Digital.>

Adorava cantar com o pai quando faltava luz.>

Após shows, prefere comer alimentos pastosos.>

Não pensa em morar fora da Bahia.>

Faz terapia desde 2008.>

Diz que beleza vem da felicidade.>