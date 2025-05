DESABAFO

FOTOS: suposta amante de Neymar vive 'situação precária' na prisão

Imagens enviadas pelo advogado de Any Awada ao Metrópoles mostram a cela onde a moça está desde o dia 22 de maio

A acompanhante Nayara Macedo, também conhecida como Any Awada, presa na última quinta-feira (22) sob suspeita de envolvimento em um esquema de falsificação e venda de cosméticos adulterados, denunciou por meio de seus advogados as condições da cela onde está detida na cadeia pública de Itaquaquecetuba, em São Paulo.>

Segundo o escritório Blaustein Mello & Ramalho, que representa Any Awada, a moça vive uma “situação precária” no presídio. Os advogados enviaram à reportagem fotos e vídeos feitos no local.>