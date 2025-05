CONFIRA OS DETALHES

Neymar compra mansão de R$ 5,5 milhões para Amanda Kimberlly; veja fotos

Irmã do jogador, Rafaella Santos mora no mesmo condomínio

Amanda Kimberlly está de casa nova. A influenciadora vai se mudar para uma mansão em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, com a filha, Helena, fruto de um relacionamento com Neymar. O jogador, inclusive, foi quem comprou o imóvel, que está avaliado em R$ 5,5 milhões. As informações são do Portal LeoDias.>

De acordo com o site, o local tem cinco quartos com suítes, piscina, horta, espaço para brinquedoteca, uma cozinha americana e outra no interior da casa, jardim vertical, banheira no quarto da Helena e uma ampla adega. Inclusive, Rafaella Santos, a irmã do jogador, mora no mesmo condomínio.>