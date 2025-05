APÓS CPI DAS BETS

Sensitiva prevê 'problemas na Justiça' para Virginia: 'Resposta virá bem rápido'

Além da influenciadora, Rico Melquiades também irá enfrentar questões judiciais, segundo Jéssica Sensitiva

A sensitiva também assegurou que outras pessoas devem ser envolvidas nas investigações, embora não tenha identificado exatamente quem. Ela garantiu, no entanto, que a CPI está longe do fim e que o setor das apostas online não deve sofrer impactos severos. "Está longe de acabar. Não vejo restrição desses jogos, mesmo com a CPI das Bets. Vejo que esse tipo de conteúdo ainda terá muito alcance das pessoas", completou.>