CARNAVAL 2026

Carol Castro detona escolha de Virgínia como Rainha de Bateria e aponta incoerência com enredo: 'Isso não pode continuar'

Atriz relembra sua passagem pelo Salgueiro e questiona representatividade de Virgínia à frente da bateria em enredo sobre Manguebeat

Heider Sacramento

Publicado em 23 de maio de 2025 às 08:18

Carol Castro detona escolha de Virginia como Rainha de Bateria Crédito: Manoella Mello/TV Globo/Reprodução

A escolha de Virgínia Fonseca como Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio para o Carnaval de 2026 gerou polêmica nas redes sociais, e uma das críticas mais contundentes veio da atriz Carol Castro. A artista usou seu perfil para se posicionar contra a decisão da agremiação, questionando a compatibilidade entre a influenciadora e o enredo da escola, que homenageará o movimento Manguebeat. >

A reação de Carol veio após um post do perfil Seremos Resistência, que levantava a incoerência entre o samba-enredo, voltado para questões sociais, e a imagem de Virgínia Fonseca, especialmente após seu recente depoimento à CPI das apostas esportivas. Em resposta, a atriz não poupou palavras:>

“Isso não pode continuar, certo?”, escreveu ela, ao endossar a crítica feita por outro usuário que lembrava a participação de Virgínia na CPI. "Ela que há uma semana estava depondo na CPI das bets justamente por enganar pobre e ganhar dinheiro em cima deles.">

Carol aproveitou a oportunidade para relembrar sua própria trajetória no Carnaval. Rainha de Bateria do Salgueiro em 2005 e 2006, ela compartilhou nas redes a emoção de ter desfilado à frente da bateria da escola, ressaltando a dimensão simbólica do cargo.>

“Minha estreia como rainha da bateria do Salgueiro em 2005 com 21 aninhos! Inesquecível desfilar à frente de uma bateria furiosa como a do Salgueiro! Arrepia a alma! O coração explodiu, de fato”, escreveu a atriz, em tom nostálgico.>

Segundo Carol, mais do que glamour, o posto carrega a missão de representar a comunidade e sua história: “Não é só sobre brilhar, é sobre estar em sintonia com o enredo, com os valores da escola e com a luta do povo que ela representa.”>