TRAVIS KELCE

Namorado de Taylor Swift se desculpa após reclamar de calor em jogo no Brasil: 'Sou muito peludo'

Atleta do Kansas City Chiefs tem jogo marcado pela NFL em São Paulo para setembro deste ano

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de maio de 2025 às 20:17

Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, e Taylor Swift Crédito: Reprodução

Travis Kelce, namorado da cantora Taylor Swift e atleta do Kansas City Chiefs, esclareceu suas reclamações sobre jogar uma partida da NFL no calor no Brasil. A partida vai acontecer em São Paulo, na Neo Química Arena, no dia 5 de setembro. O atleta abordou o assunto novamente no podcast New Heights, que apresenta ao lado do seu irmão, Jason Kelce.>

Travis se desculpou pelos comentários negativos sobre atuar no Brasil. "A abertura da temporada contra os Chargers vai ser numa sexta-feira à noite, na linda São Paulo, Brasil", amenizou. "Mal posso esperar pra chegar lá e ver todos os fãs brasileiros, e como eles enlouquecem com o futebol americano, cara". >

Na semana passada, ao revelar que o Chiefs atuaria no Brasil, Kelce furou até mesmo o anúncio da NFL, que só tinha confirmado o Los Angeles Chargers como "mandante" do duelo. A partida será válida pela primeira rodada da nova temporada do futebol americano. Em 2024, o Philadelphia Eagles "recebeu" o Green Bay Packers também em São Paulo, confronto que marcou a estreia da NFL no país.>

Aproveitando o momento redenção, Jason acrescentou: "Aliás, a gente ouviu todo mundo do Brasil. Pelo visto, setembro em São Paulo não é quente, então não precisamos nos preocupar com isso". Ele continuou: “Teve muito fã do Brasil, eu acho, que ficou com a impressão de que a gente não gosta de jogos internacionais. Acho que posso falar por mim e pelo Travis: nós dois adoramos esses jogos".>

O atleta do Chiefs encerrou o tema explicando que seu único problema é, de fato, com o calor. Ele atribuiu seu sofrimento com o clima quente ao fato de ser "peludo".>

Quando falou sobre o assunto pela primeira vez, há uma semana, Travis Kelce resmungou: "É, com certeza vamos jogar no Brasil. Estarei lá, não para fazer um podcast. Vou jogar futebol naquele calor do c######". "Tem algo em estar perto da Linha do Equador... eu simplesmente não quero vestir um uniforme de futebol lá. Já estive em Jacksonville em setembro e foi uma desgraça".>