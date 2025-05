RECONHECIMENTO

Maratona Salvador recebe selo internacional de atletismo; entenda o que muda

Reconhecimento da World Athletics permite a homologação de recordes nacionais e internacionais, além do acúmulo de pontos no ranking mundial por atletas federados

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de maio de 2025 às 18:54

Maratona Salvador recebeu o selo da World Athletics, Federação Internacional de Atletismo Crédito: Divulgação

A Maratona Salvador recebeu o selo da Federação Internacional de Atletismo, a World Athletics. A competição se junta a um grupo seleto com somente outras seis provas no Brasil com a certificação. A expectativa é que mais de 15 mil corredores, de todo o país, participem da corrida em 2025, que acontecerá nos dias 20 e 21 de setembro.>

O selo leva em conta uma série de critérios e considera padrões de organização rigorosos, como certificação da medição do percurso, respeito aos parâmetros para hidratação, suporte médico, seguros, serviços, estruturas de atendimento ao atleta, controle de doping, entre outros itens.>

A prova com o selo também permite a homologação de recordes nacionais e internacionais e os atletas federados podem acumular pontos no ranking mundial da World Athletics. Há ainda compromisso com o combate ao doping. De acordo com o divulgado pela Prefeitura de Salvador, o evento teve as inscrições esgotadas em 2024, com mais de 10 mil participantes. 30% dos corredores vieram de fora da Bahia.>

“A Maratona Salvador entrou para um prestigiado grupo de eventos que representam o melhor do atletismo mundial. É uma honra e um orgulho para a Bahia e para os baianos termos uma competição com tamanho padrão de excelência, agora certificada pela entidade máxima do atletismo mundial”, afirmou Douglas Cerqueira, diretor da MP3 Marketing – organizadora da competição em parceria com a Prefeitura de Salvador e a Federação Baiana de Atletismo (FBA).>

Além dos 42 quilômetros da maratona, a competição inclui ainda as distâncias de 5K, 10K e 21K. A saída ocorre no Parque dos Ventos, na Orla da Boca do Rio. O sucesso da competição também atrai a atenção de grandes marcas, que buscam associar suas imagens à competição, como a Olympikus.>