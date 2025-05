LEMBRA DELA?

Quadrinhos e cinema: saiba como está a ex-lutadora de UFC Ronda Rousey

Longe dos octógonos, Rousey voltou a aparecer em vídeos de treinos, o que reascendeu a especulação sobre um possível retorno

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de maio de 2025 às 16:24

Ronda Rousey Crédito: Divulgação/UFC

A trajetória de Ronda Rousey no MMA colocou a atleta como uma uma das maiores estrelas do esporte, principalmente pela trajetória quase perfeita nos octógonos. A invencibilidade terminou em 2015 e no ano seguinte aconteceu sua última luta. Desde então, Rousey resolveu se aventurar pelo mundo das artes.>

Ex-judoca olímpica, ela migrou para o octógono em 2011 e rapidamente conquistou os cinturões do Strikeforce e do UFC na categoria peso-galo. Apesar de não ter anunciado oficialmente sua aposentadoria, Ronda Rousey se afastou das competições profissionais. Em 2018 aceitou uma proposta do WWE, onde permaneceu até 2023.>

Atualmente com 37 anos, Ronda celebrou o nascimento da sua segunda filha, Liko’ula Pā’ūomahinakaipiha Browne, fruto do casamento com o também ex-lutador Travis Browne. O anúncio foi feito em janeiro deste ano. A família já tinha a pequena La’akea, de três anos. >

Mesmo longe dos octógonos, Rousey voltou a aparecer em vídeos de treinos, o que reascendeu a especulação sobre um possível retorno. Recentemente, ela foi vista treinando com Cat Zingano, sua antiga rival, a quem derrotou em 2015 em apenas 14 segundos.>

Apesar do retorno às atividades físicas, Ronda deixou claro que não pretende voltar a lutar profissionalmente, principalmente devido ao histórico de concussões. Após sua aposentadoria do MMA, Rousey também fez diversas participações em filmes de ação, como "Os Mercenários 3", "Velozes e Furiosos 7" e "As Panteras".>