"O PESADELO"

Saiba quem é Carlos Prates, brasileiro que fará luta principal no UFC Kansas City

Lutador de 31 anos encara Ian Machado Garry, sétimo colocado no ranking dos meio-médios

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de abril de 2025 às 19:00

Carlos “The Nightmare” Prates entra em ação no UFC Kansas City 2025 Crédito: Divulgação/UFC

Carlos Prates, conhecido como "The Nightmare", entra em ação no próximo sábado (26 de abril) no UFC Kansas City 2025. O brasileiro de 31 anos encara Ian Machado Garry, sétimo colocado no ranking dos meio-médios, e pode estar a uma vitória de disputar o cinturão da categoria até 77kg.

Carlos Augusto Monteiro Prates nasceu em 17 de agosto de 1993, em Taubaté, no interior de São Paulo. Começou a treinar muay thai aos 15 anos como forma de autodefesa. Com talento natural para o striking, Prates disputou torneios pelo Brasil antes de se mudar para a Tailândia, onde se especializou na arte marcial.

Atualmente, Carlos Prates treina na equipe Fighting Nerds, que também conta com atletas como Jean Silva, Caio Borralho e Maurício Ruffy. Com 12 anos de carreira no MMA, ele estreou no UFC há menos de dois anos.

Ascensão no UFC

O brasileiro conquistou seu contrato com a organização em novembro de 2023, no Dana White's Contender Series, e logo impressionou o presidente do UFC, que o apelidou de "jovem Anderson Silva". Desde então, Carlos Prates vem acumulando vitórias marcantes por nocaute:

Trevin Giles – direto de esquerda no segundo round;

Charles Radtke – joelhada na linha de cintura;



Li Jingliang – primeiro lutador a nocautear o chinês no UFC 305, na Austrália;



Neil Magny – vitória no UFC Vegas 100, em novembro de 2024.

>

A vitória sobre Magny garantiu sua entrada no Top 15 dos meio-médios e o credenciou para enfrentar Geoff Neal no UFC 314. Com a lesão do americano, Prates "caiu para cima" e foi escalado para enfrentar Ian Garry no evento principal do UFC Kansas City.

Cartel e características

Carlos Prates mede 1,85m e possui 1,98m de envergadura. Além do poder de nocaute, Carlos é faixa preta de jiu-jitsu e acumula mais de 100 lutas de muay thai. Seu cartel no MMA soma:

21 vitórias (16 por TKO, 3 por finalização, 2 por decisão)