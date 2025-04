FIM DA LINHA

Dupla brasileira é demitida do UFC após má fase no octógono; entenda

Gabriel "Fly" Miranda e a potiguar Istela Nunes estão na lista de cortados

Dois lutadores brasileiros do Ultimate Fighting Championship (UFC) foram demitidos do plantel após resultados negativos dentro do octógono. De acordo com o perfil ‘UFC Roster Watch’, do ‘X’, o paranaense Gabriel "Fly" Miranda e a potiguar Istela Nunes estão na lista de cortados do plantel de atletas da principal organização de MMA do mundo.>