RECORDE?

Atleta de UFC luta a mais de 2 mil metros de altura em octógono preso a balão

O projeto levou mais de quatro meses para ser colocado em prática

O atleta de UFC Jhonata Diniz protagonizou uma luta diferente do usual. Apesar do icônico octógono se manter, o cenário ocorreu em um balão a mais de dois mil metros de altura em Boituva (SP). O projeto levou mais de quatro meses para ser colocado em prática e foi divulgado na última quarta-feira (16).>

A luta foi realizada em uma estrutura pendurada ao balão, com o voo durando cerca de uma hora. Jhonata Diniz e William Aguilar, piloto de balonismo, conseguiram cumprir o objetivo de realizar a "luta mais alta do mundo".>

"Falamos sobre o assunto com o Jhonata Diniz, que é lutador de UFC, e tivemos a ideia de fazer a luta mais alta do mundo. Pensamos em montar um octógono e sobrevoar a cidade", explica Paulo Cesar Mirkai, instrutor de paraquedismo e piloto de balão.>

“Tínhamos sete pessoas no octógono e mais cinco pessoas no balão da equipe, além do piloto. Todo o planejamento durou quatro meses. Criamos um roteiro, depois nos preparamos mentalmente", complementou em entrevista ao g1.>